2024-01-25 20:38:47 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكدت وزارة الداخلية اليوم الخميس (25 كانون الثاني 2024)، ان تحديد الأول من آذار المقبل موعدا نهائيا لاعتماد البطاقة الموحدة في دوائر الدولة، لا يعني ايقاف اصدار البطاقات عند ذلك الموعد.

وقال المتحدث باسم الوزارة العقيد مقداد الموسوي، لـ"بغداد اليوم"، ان "مطلع آذار المقبل لن يتوقف اصدار البطاقة الوطنية بل العمل سيبقى مستمرا ومتواصلا لإصدارها بمختلف المحافظات العراقية".

وبين الموسوي انه "مطلع آذار المقبل، سيتم إيقاف تعامل مؤسسات الدولة بالمستمسكات الورقية السابقة، وسيكون الاعتماد حصرا على البطاقة الوطنية وهذا وفق قرار الوزير عبد الأمير الشمري"، مستدركا: "لكن اصدار البطاقة الوطنية سوف يبقى مستمرا ولا توقف في ذلك".

ويأتي هذا التوضيح بعد ان بدأ العراقيون يتزاحمون في دوائر الاحوال المدنية في مختلف المحافظات العراقية، بعد اعلان الداخلية إيقاف التعامل بالمستمسكات الورقية "الجنسية وشهادة الجنسية" في دوائر الدولة ابتداء من 1 آذار المقبل.

ولايعني ان 1 آذار سيكون موعدا نهائيا لاصدار البطاقة الوطنية، بل ان الجنسية وشهادة الجنسية ستكون معمول بها لاثبات الهوية في الحياة اليومية او السيطرات، لكنها لايعمل بها في المعاملات داخل دوائر الدولة، وهذا يعني ان من لايمتلك معاملات او مراجعات، فلا يجب عليه التعجل باصدار البطاقة الوطنية الان ويستطيع الذهاب حتى بعد شهر اذار لاستخراج البطاقة الوطنية.