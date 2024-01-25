السوداني يؤكد مضي العراق نحو المشاريع التنموية الكبرى والشراكات الاقتصادية المنتجة

2024-01-25 20:50:05 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - بغداد

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، مضي العراق نحو المشاريع التنموية و الإستراتيجية الكبرى والشراكات الاقتصادية المنتجة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته (الأولى)، أنه "استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء اليوم الخميس، وفد أمناء ومحافظي العواصم العربية برئاسة الأمين العام لمنظمة المدن العربية عبد الرحمن هشام العصفور، ورحب السوداني، في مستهلّ اللقاء، بالضيوف العرب وباجتماعهم الذي انعقد في بغداد بعد انقطاع دام أكثر من ثلاثة عقود، مؤكداً استعداد بغداد الدائم وقدرتها على استضافة جميع ضيوفها، سواء كانوا من الأشقاء العرب أم من الأصدقاء".وأكد رئيس مجلس الوزراء- بحسب البيان- "مضي العراق نحو المشاريع التنموية والإستراتيجية الكبرى والشراكات الاقتصادية المنتجة"، مشيراً، إلى أن "الحكومة في العراق وضعت على رأس أولوياتها الارتقاء الشامل ببغداد وباقي المدن العراقية، فضلاً عن الانفتاح على تجارب الأشقاء والأصدقاء الناجحة، في ما يخص الاعتماد على التكنولوجيا والأساليب المتطورة بشأن التنمية الحضرية والقطاعات الخدمية كافة".وبين السوداني، أننا "في الوقت الذي نبحث فيه عن أفضل السبل لتطوير مدننا والارتقاء بها، تبرز غزة شاخصة أمامنا بسبب ما تعانيه من تدمير ممنهج وخراب وافتقاد أبسط سبل العيش؛ بسبب العدوان والجرائم اللا إنسانية التي ترتكبها سلطات الاحتلال ضد أبناء شعبنا الفلسطيني هناك"، مجدداً دعمه لـ "إنشاء صندوق دعم وإعمار قطاع غزة بعد وقف العدوان، وهي المبادرة التي أطلقها العراق خلال قمة القاهرة للسلام 2023، التي انعقدت في شهر تشرين الأول الماضي، ولاقت ترحيباً كبيراً".











