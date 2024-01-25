رئيس هيئة المنافذ يؤكد ضرورة ضرب منابع التهريب

2024-01-25 20:56:00 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس هيئة المنافذ الحدودية، اللواء عمر الوائلي، اليوم الخميس، ضرورة ضرب منابع التهريب.وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "ضمن سلسلة جولاته الميدانية المستمرة لكافة المنافذ الحدودية، أجرى اللواء عمر عدنان الوائلي زيارة مفاجئة لمنفذ مندلي؛ بهدف الاطلاع على انسيابية العمل و الإجراءات الرقابية فيه وفق القانون"، لافتة، إلى أنه "تم الإشراف على عملية الكشف لعدد من الإرساليات المنجزة وتدقيق وصولات الميزان الجسري وعمل أجهزة السونار والجباية للرسوم الكمركية والتدقيق الإلكتروني للوثائق".وأضافت، أن "الزيارة تضمنت عقد اجتماع بحضور الدوائر العاملة كافة للاستماع إلى احتياجاتهم ومعوقات العمل وبحث سبل تجاوزها وإيجاد الحلول الناجعة لها".وشدد الوائلي خلال حديثه- بحسب البيان- على "ضرورة ضرب منابع التهريب والحفاظ على الأمن الاقتصادي والصحي والمال العام و تحقيق الإيرادات العالية من خلال جباية الرسوم الحقيقية للبضائع وتكثيف عمليات التفتيش بأشكالها كافة؛ لمنع مرور أي مواد مخدرة أو ممنوعة من الاستيراد"، مؤكداً على "الجميع ببذل المزيد من الجهود للارتقاء بواقع العمل والخدمات المقدمة والحفاظ على الوتيرة التصاعدية فيه".