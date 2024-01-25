بابليون "متفائلة" بخطوة الحكومة مع التحالف الدولي: العلاقة القادمة ستكون ضامنة للسيادة

2024-01-25 21:00:14 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت حركة بابليون برئاسة ريان الكلداني اليوم الخميس (25 كانون الثاني 2024)، تأييدها لموقف الحكومة العراقية ببدء الحوار مع التحالف الدولي لتنظيم العلاقة، مؤكدة ثقتها بان علاقة الحكومة العراقية مع التحالف الدولي مستقبلا ستكون ضمن الاطر التي تحمي سيادة الوطن.





وقالت الحركة في بيان تلقته "بغداد اليوم": "نحيي موقف الحكومة العراقية الاخير ودولة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بشأن بدء الحوار بين العراق والتحالف الدولي من اجل تنظيم العلاقة بما يحفظ حق العراق وسيادته واعادة تنظيم العلاقة من خلال انهاء المهمات القتالية".

وأكدت ان "هذا الموقف يمثل التطلعات الشعبية وخطوة نحو الاستقرار"، مبينة ان "حفظ السيادة العراقية ضرورة، وخطواتها يجب ان تكون ذات اساس تشريعي وقانوني".

وأشارت الى ان "جميع الاطاريين متماسكون اليوم من خلال الحكومة العراقية الرشيدة، لتنفيذ الخطوة الاخيرة والصحيحة"، مضيفة انه "نحن ندعم بقوة موقف الحكومة العراقية وفي الوقت نفسه نثق ان اي علاقة للحكومة العراقية مع التحالف مستقبلاً ستكون ضمن الاطار القانوني والتشريعي الصحيح الذي سيحمي سيادة الوطن".



