الأولمبية العراقية ونظيرتها الإسبانية توقعان اتفاقية تعاون مشترك

2024-01-25 21:10:40 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وقّع رئيس اللجنة الأولمبية العراقية عقيل مفتن، ونظيره الإسباني أليخاندرو بلانكو، يوم الخميس، على تفعيل اتفاقية التعاون الأولمبي المشترك بين اللجنتين.

وقال الأمين العام للجنة الأولمبية العراقية هيثم عبد الحميد، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الرئيسين مفتن وبلانكو اتفقا، وبرغبة صادقة، على تجسيد كامل لجميع مفردات الاتفاق الثنائي بشكل فعلي على أرض الواقع الرياضي وبما يخدم العمل الأولمبي في كلا البلدين الصديقين".

ولفت عبد الحميد إلى أن تفاصيل الاتفاقية تضمنت، تبادل الخبرات على الصعد الأولمبية والإدارية والفنية والتدريبية والتحكيمية، وإقامة الدورات التطويرية العالية بجميع التخصصات الرياضية، بالإضافة لتبادل الزيارات الثنائية وتعميم ذلك، بشكل جاد وسريع، ما بين الاتحادات العراقية والإسبانية.

ويأتي تفعيل اتفاقية التعاون الأولمبي الثنائي المشترك مع اللجنة الأولمبية الاسبانية ضمن التخطيط الممنهج للمكتب التنفيذي للجنة الأولمبية العراقية، وأمانتها العامة، في إطار العمل المبكر لإعداد الرياضيين العراقيين لأولمبياد لوس أنجلوس 2028، والسعي لإشراكهم بمشهد تنافسي جاد بحثاً عن الوسام، وليس من أجل المشاركة فقط.