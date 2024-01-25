كردستان تعلن مساندتها للاتفاق على استئناف عمل اللجنة العسكرية العليا

2024-01-25 22:06:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

نرحب باتفاق الحكومة الاتحادية العراقية مع الحكومة الأمريكية على استئناف عمل اللجنة العسكرية العليا بينهما (HMC) وتقدم المحادثات حول العلاقات الثنائية ومستقبل التعاون المشترك في المجالات السياسية والاقتصاديه والثقافية والأمنية والعسكرية.

إقليم كوردستان يساند هذا الاتفاق وسيتعاون ويساعد في حماية أمان وأمن واستقرار وسيادة البلاد وتعزيز العلاقات على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

نيجيرفان بارزاني

رئيس اقليم كوردستان