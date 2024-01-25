نيجيرفان بارزاني يرحب بالاتفاق العراقي الأمريكي: الاقليم سيساعد في حماية استقرار العراق

2024-01-25 22:08:01 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ رحب رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الخميس، بالاتفاق بين العراق والولايات المتحدة الامريكية على استئناف عمل اللجنة العسكرية العليا.

وقال بارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ "نرحب باتفاق الحكومة الاتحادية العراقية مع الحكومة الأمريكية على استئناف عمل اللجنة العسكرية العليا بينهما (HMC) وتقدم المحادثات حول العلاقات الثنائية ومستقبل التعاون المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية والعسكرية".

وأضاف أن "إقليم كوردستان يساند هذا الاتفاق وسيتعاون ويساعد في حماية أمان وأمن واستقرار وسيادة البلاد وتعزيز العلاقات على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة".