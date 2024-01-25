مصدر: تشكيل حكومة ديالى سيكون من مهمة العامري

2024-01-25 22:22:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد مصدر مطلع، اليوم الخميس (25 كانون الثاني 2024)، وجود توافق مبدئي على منح رئيس كتلة بدر هادي العامري الصلاحيات للاشراف على تشكيل الحكومة المحلية في ديالى.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "قوى الإطار تدرك حساسية ملف ديالى وتعقيداته وربما هو الاكثر تعقيدا من كركوك ما يستدعي خطوات مرنة في عملية تشكيل حكومتها المحلية وفق مسارات لاتقود الى اي توترات او ازمات".

وأضاف، أن "هناك توافقا مبدئيا من قبل اقطاب الاطار على دعم هادي العامري للاشراف على تشكيل حكومة ديالى المحلية كونه الاقرب لملفها منذ سنوات بالاضافة الى كتلته هي ما حازت على المرتبة الاولى بالتحالف مع تكتل دولة القانون ناهيك عن علاقاته الواسعة مع كافة القوائم الفائزة سواء مسؤوليها في بعقوبة او بغداد".

واشار الى ان "الاطار متمسك بان يكون محافظ ديالى القادم منه لكن لم يحسم حتى الان خيار التجديد للمحافظ الحالي وهو من بدر في ظل تعدد الآراء حول استبدال المحافظين الشامل".