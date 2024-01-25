العراق والأردن في مواجهة ثأرية بكأس آسيا

2024-01-25 22:46:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

يصطدم المنتخب العراقي بشقيقه الأردني للمرة الثانية في تاريخ مشاركاتهما بكأس آسيا، عندما يلتقيان الإثنين المقبل بدور الـ 16 من البطولة، على ملعب خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة.

وتأهل أسود الرافدين إلى هذا الدور بعد تصدره للمجموعة الرابعة بالعلامة الكاملة ب9 نقاط، تاركا الوصافة لليابان (6 نقاط)، وإندونيسيا التي بلغت الدور ذاته مستفيدة من انتصارها الوحيد على فيتنام.

وبالمقابل، بلغ النشامى الدور الثاني من البطولة بالمركز الثالث بالمجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط بعد البحرين وكوريا الجنوبية.

وسبق أن التقى العراق والأردن مرة وحيدة في بطولات آسيا، وتحديدا بنسخة أستراليا 2015 ضمن منافسات دور المجموعات، ونجح أسود الرافدين وقتها من الانتصار 1-0 سجله ياسر قاسم.

وتعد هذه المواجهة الثانية للمنتخب العراقي أمام منافسه الأردني في غضون فترة قصيرة بعد اللقاء الذي جمعهما في عمان بالبطولة الرباعية التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وانتهى وقته الأصلي (2-2) قبل أن يحسمها الضيوف بركلات الترجيح (5-3).

ويلتقي الفائز من هذه المواجهة العربية الخالصة في الدور ربع النهائي مع المتفوق من لقاء الإمارات وطاجيكستان.

وكان العراق تفوق بدور المجموعات على إندونيسيا (3-1)، واليابان (2-1)، وفيتنام (3-2).

فيما فازت الأردن على ماليزيا (4-0)، وتعادلت أمام كوريا الجنوبية (2-2)، وانهزمت من البحرين (0-1).