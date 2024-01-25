وزير التعليم يوجه بصرف مكافأة بقيمة 3 ملايين دينار للتدريسيين الذين ينشرون بحوثهم في المجلات العالمية

2024-01-25 23:10:03 - المصدر: واع

بغداد - واعوزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي ترأس الاجتماع الاعتيادي لهيئة الرأي بحضور الملاك المتقدم ورؤساء الجامعات الحكومية، ووجه وزير التعليم الجامعات الكافة بالاستجابة والتفاعل مع المتطلبات التي يقتضيها سوق العمل وحاجة المجتمع من التخصصات التنموية مؤكدا على أهمية اعداد الخطط الواقعية اللازمة بشأن القبول في الدراسات العليا للعام الدراسي 2025/2024 مجددا في الوقت نفسه المضي "بمنح الصلاحيات القانونية غير الحصرية للجامعات وتمكينها من تحقيق رسالتها وأهدافها في تقديم الخدمات التعليمية".وأضاف البيان، أن "المجتمعين ناقشوا مشروعا يتعلق بتأسيس نظام إلكتروني خاص بإدارة الاجراءات العلمية والادارية لطلبة الدراسات العليا والاشراف عليهم فيما استعرض رؤساء الجامعات التقنية عددا من المقترحات التي من شانها تعضيد بيئة المعاهد التقنية وتحفيز مناخاتها في استقطاب الطلبة على وفق نسب مدروسة".ولفتت الوزارة إلى أن "أعضاء هيأة الرأي على مجموعة من القرارات التي منها ?:▪️اعتماد توصيات دورة اعداد المدربين (TOT) بشأن تشكيلات الإرشاد النفسي والتوجيه التربوي وتفعيل نشاطاتها في الجامعات كافة.▪️ وضع سقف زمني لا يتعدى ثلاثة أشهر لتقديم خطط الجامعات الحكومية والأهلية وكلياتها وأقسامها لاستكمال متطلبات الاعتماد المؤسسي والبرامجي.▪️الموافقة على استحداث الدراسة المسائية في قسم الأمن السيبراني بكلية علوم الحاسوب والرياضيات في جامعة الموصل.▪️ الموافقة على منح طلبة الدراسات العليا المنقولين من خارج العراق وفقا للضوابط إجازة دراسية جديدة من حيث مدة الدراسة وعدها من حيث الالتزامات العقدية مكملة للدراسة خارج العراق مع التزام الطالب بالخدمة ضعف مدة الدراسة داخل وخارج العراق ضمانا للمبالغ المالية المصروفة من دوائرهم.▪️ معالجة حالة الطلبة المبتعثين وطلبة الزمالة والاجازة الدراسية ممن سبق ان تم اعتبارهم مقالين من الوظيفة لعدم عودتهم بعد الحصول على الشهادة المتعاقدين عليها بإلزامهم بتنفيذ الالتزام العقدي المتمثل بالخدمة ضعف مدة الدراسة في دوائر الدولة بعد تعيينهم من قبل مجلس الخدمة الاتحادية بشرط أن لا تكون هناك قرارات قضائية بإلزامهم بتسديد المبالغ المالية المصروفة عليهم.وافادت بأن "وزير التعليم وجه في ختام الاجتماع على تحفيز البحث والنشر العلمي الرصين وصرف مكافأة مالية بقيمة ثلاثة ملايين دينار وكتاب شكر وتقدير للتدريسيين الذين ينشرون بحوثهم في المجلات العلمية التابعة إلى (Nature and Science Journals) و(TOP Journals in shanghai Ranking).