توتر أمني جنوبي العراق بعد مقتل وإصابة 3 أشخاص بنيران "الاتحادية"

2024-01-25 23:36:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف مصدر محلي مطلع في ميسان، اليوم الخميس، عن تفاصيل تتعلق بمقتل وإصابة 3 أشخاص بنيران الشرطة الاتحادية وسط المحافظة.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "سيطرة أمنية للشرطة الاتحادية حاولت إيقاف عجلة بداخلها عائلة أحد تجار المخدرات الكبار بمنطقة سيد جميل وسط مدينة العمارة مركز المحافظة"، لافتاً إلى أن "العجلة لم تستجب للنداء الأمني بالتوقف، فقام عناصر الشرطة بإطلاق النار عليها بكثافة".

وأضاف المصدر، أن "إطلاق النار أدى لمقتل طفل وإصابة اثنين آخرين بجروح بليغة، فيما هرب سائق العجلة (تاجر المخدرات) إلى جهة مجهولة الهوية، بعد اشتباك مسلح مع القوات الأمنية".

وأوضح أن "عشيرة الأطفال المقتولين والمصابين، قامت بالنزول إلى الشارع والاستعراض بالأسلحة التي تملكها من خلال إطلاق النار بكثافة في الهواء طلبا للثأر"، مبيناً أن "القوات الأمنية انتشرت بشكل كبير في عدد من الطرقات تحسباً لأي صدام مسلح مع أفراد العشيرة خلال الساعات المقبلة".