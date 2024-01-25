وزير الموارد المائية: نعمل على ادخال مشاريع حيوية لمواجهة أزمة شح المياه

2024-01-25 23:42:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد وزير الموارد المائية، عون ذياب عبد الله، اليوم الخميس، أن وزارته تعمل على ادخال مشاريع حيوية لمواجهة أزمة شح المياه.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير الموارد المائية عون ذياب عبد الله استقبل بمكتبه القنصل البريطاني روزي كيف والوفد المرافق لها لبحث التعاون المشترك بين البلدين في مجال تطوير قطاع الموارد المائية في البلاد".وقال ذياب خلال اللقاء، أن "الوزارة تعمل على ادخال مشاريع حيوية لبرنامجها لمواجهة أزمة شح المياه وتحقيق الأستخدام الأمثل للمياه كونها القطاع المسؤول عن إدارة الموارد المائية، وتسعى لتغيير النظام الاروائي التقليدي الى اخر حديث بالاعتماد على الأنابيب لنقل المياه، إضافة الى مشاريع إعادة تنقية وتحلية مياه الصرف الزراعي واحالتها للجامعات العراقية لإعداد متطلبات ادراج المشاريع والكلف الخاصة بالدراسات".من جانبها أكدت كيف، "استعداد بلادها للتعاون مع الوزارة من خلال رفدها بالخبرات وزج الشركات البريطانية لتنفيذ مشاريع الوزارة ذات الصلة ببيئة النهر ومنع تلوثها والاستفادة من التقنيات الحديثة في مجال تطوير قطاع الموارد المائية"، "متمنية "نجاح فعاليات مؤتمر بغداد الرابع للمياه التي ستستضيفه بغداد اواخر شهر نيسان حيث ستكون للحكومة البريطانية مشاركة فاعلة بالمؤتمر".وبين وزير الموارد، "أهمية المؤتمر لتوحيد الرؤى والأفكار تجاه قضايا العراق المائية والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لبلدان العالم بتطوير قطاع الموارد المائية في البلاد ".