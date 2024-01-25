2024-01-25 23:48:01 - المصدر: واع

بغداد - واعاكد نائب رئيس الوزراء الأسبق، بهاء الاعرجي، اليوم الخميس، أن نجاح سياسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، سيعيد الثقة بين الشعب والطبقة السياسية، فيما أشار إلى أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، حقق نجاحاً كبيراً على مستوى التفاوض مع الولايات المتحدة.وقال الاعرجي في تصريح لبرنامج "لقاء خاص"، الذي تبثه العراقية الإخبارية وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، حقق نجاحاً كبيراً على مستوى التفاوض مع الولايات المتحدة بشان اخراج قوات التحالف الدولي من العراق، فلقد خاض مفاوضات هادئة، وهو أول رئيس وزراء يطبق ما أعلن عنه بكل هدوء، حيث قام بالضغط بشكل كبير على واشنطن، وقبول التفاوض من قبل التحالف الدولي هو تتويج لجهود السوداني".وأضاف أن "الولايات المتحدة الامريكية طالبت خلال المفاوضات بعدم التجاوز على مصالحها خلال فترة التفاوض، وهو امر طبيعي اذ لن تخرج قوات التحالف الدولي من العراق الا عن طريق التفاوض الدبلوماسي"، مبيناً أن "السوداني جاد بملف خروج قوات التحالف من العراق".ودعا الاعرجي، "القوى السياسية والفصائل الى دعم السوداني في خطواته لان دعمهم سيعطي قوة للمفاوض العراقي"، مؤكداً أن "من يريد اخراج قوات التحالف الدولي من العراق عليه الوقوف مع رئيس الوزراء".واشار إلى أن "نجاح السوداني بسياسته وادارته للحكومة سيعيد الثقة بين الشعب والطبقة السياسية".