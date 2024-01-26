ارتفاع قياسي للعملات الأجنبية أمام التومان الإيراني

2024-01-26 00:16:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

وصل سعر الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الأخرى مثل الجنيه الإسترليني إلى مستوى قياسي جديد يوم الخميس (25 كانون الثاني 2024)، في السوق المفتوحة بإيران.

وكما ورد في المواقع الإيرانية التي تسجل أسعار العملات الأجنبية، فقد وصل سعر كل دولار أمريكي إلى 55400 تومان، مساء الخميس.

وتشير المصادر نفسها إلى سعر الجنيه الإسترليني بـ 70.550 تومان وسعر كل يورو بـ 60.300 تومان، ووصل سعر كل يورو في السوق الإيرانية المفتوحة يوم الأربعاء إلى 60400 تومان.

وتسارع ارتفاع سعر الدولار الحر في البلاد بعد تزايد التوتر في العلاقات بين إيران وباكستان والهجوم الصاروخي المضاد الذي شنته البلاد على إيران.

وارتفع سعر الدولار فجأة من أقل من 50 ألف تومان إلى 53 ألف تومان في أعقاب هجوم حركة حماس على إسرائيل في اكتوبر الماضي.