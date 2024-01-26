قائد عمليات ميسان يوجه بتشكيل لجنة تحقيقية بحادثة منطقة سيد جميل
2024-01-26 00:42:01 - المصدر: واع
ميسان - واع
وجه قائد عمليات ميسان، اللواء الركن، صباح العزاوي، اليوم الخميس، بتشكيل لجنة تحقيقية لكشف ملابسات حادثة منطقة سيد جميل.
وذكرت قيادة عمليات المحافظة، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "قائد عمليات ميسان اللواء الركن صباح العزاوي وجه بتشكيل لجنة تحقيقية مشتركة بشفافية ومهنية عادلة لكشف ملابسات حادث منطقة سيد جميل".
وأضافت أن "العزاوي أمر بحجز مفرزة الشرطة الإتحادية لحين اكتمال التحقيق"، مؤكدة أنه "سيتم محاسبة المقصرين وفق القانون".
وجه قائد عمليات ميسان، اللواء الركن، صباح العزاوي، اليوم الخميس، بتشكيل لجنة تحقيقية لكشف ملابسات حادثة منطقة سيد جميل.
وذكرت قيادة عمليات المحافظة، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "قائد عمليات ميسان اللواء الركن صباح العزاوي وجه بتشكيل لجنة تحقيقية مشتركة بشفافية ومهنية عادلة لكشف ملابسات حادث منطقة سيد جميل".
وأضافت أن "العزاوي أمر بحجز مفرزة الشرطة الإتحادية لحين اكتمال التحقيق"، مؤكدة أنه "سيتم محاسبة المقصرين وفق القانون".