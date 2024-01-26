ماجر: هناك تلاعب بلقاء كوريا وماليزيا والألمان معتادون ذلك

2024-01-26 01:30:04 - المصدر: العربي الجديد

أثار تعادل منتخب كوريا الجنوبية مع ماليزيا 3-3 الخميس، في اللقاء الذي أُقيم على استاد الجنوب في الوكرة، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة في كأس آسيا "قطر 2023" الكثير من الجدل.

وسجل جيونغ وو يونغ (21) ولي كانغ-اين (83) وسون هيونغ-مين (90+4 من ضربة جزاء) أهداف كوريا، فيما أحرز فيصل حليم (51) وعارف أيمن (62) وروميل موراليس (90+15) أهداف ماليزيا.

وبعد فوز البحرين على الأردن 1-0 على استاد خليفة الدولي، تصدرت الأولى ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من ثلاث مباريات، مقابل 5 نقاط لكوريا، و4 للأردن، ونقطة لماليزيا، لتحوم الشبهات حول إمكانية تجنب المنتخب الكوري الانتصار من أجل عدم مقابلة اليابان في الدور المقبل، الذي سيواجه البحرين المتصدر.

وتطرق إلى هذه الحادثة أسطورة الكرة العربية والجزائرية السابق، رابح ماجر، الذي ظهر ببرنامج تلفزيوني في العراق، ليؤكد إمكانية حصول تلاعب في لقاء كوريا الجنوبية وماليزيا.

وقال ماجر في حديثه: "ما حدث شي غريب، عندما نشاهد أن المنتخب الماليزي خسر أمام الأردن برباعية في اللقاء الأول واليوم يسجل 3 أهداف في كوريا الجنوبية، أعتقد أن هناك تلاعباً، وكلينسمان والألمان وراء هذه الأمور، فهم متعودون لها".

وحاول نجم بورتو السابق الإشارة إلى القضية الشهيرة والمعروفة باسم "فضيحة خيخون" التي كانت في مونديال إسبانيا 1982، وهي الفضيحة التي دوّت في ملاعب العالم، والتي كانت في مباراة ألمانيا الغربية والنمسا.

وقبل اللقاء الذي جاء في ختام دور المجموعات، حيث كانت مباريات الجولة الأخيرة لا تقام في توقيت واحد حينها، حصل المنتخب الألماني على نقطتين فقط من الفوز على تشيلي، مقابل 4 نقاط للنمسا ونقطتين للجزائر، لتفوز الأخيرة على تشيلي في الجولة الأخيرة وترتقي إلى النقطة الرابعة.

وكانت التوقعات تشير إلى فوز النمسا بالمباراة، لكنها تلقت الهزيمة بهدف نظيف في مباراة لم ترغب خلالها في تحقيق الفوز وصناعة الفرص، لتودع الجزائر المسابقة وتتأهل ألمانيا برفقة النمسا.