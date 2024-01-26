2024-01-26 08:06:02 - المصدر: واع

متابعة - واعقرر فريق اتحاد جدة السعودي بقيادة مدربه الأرجنتيني مارسيلو جاياردو التحرك في الأيام الأخيرة لفترة الانتقالات الشتوية الجارية من أجل دعم هجومه بعنصر جديد من الملاعب الأوروبية.ورغم امتلاك الاتحاد مجموعة من النجوم في الخط الأمامي أمثال الفرنسي كريم بنزيما والمغربي عبد الرزاق حمد الله إلا أنه لا يريد الاقتصار عليهم فيما تبقى من الموسم.وكشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانوعن إرسال الاتحاد عرض شفهي ليوفنتوس لضم أحد لاعبيه.وأشار إلى رغبة العميد في التعاقد مع (ماتياس سولي) البالغ من العمر 20 عاماً مقابل حوالي 30 مليون يورو.وأضاف: "المفاوضات بدأت باجتماع في دبي الأسبوع الماضي، لبحث مدى إمكانية انتقال اللاعب إلى حامل لقب دوري روشن".وشدد رومانو على أن القرار النهائي يعود للاعب نفسه الذي يتجه بشكل أكبر للبقاء مع فروسينوني المعار إليه من يوفنتوس حتى نهاية الموسم الحالي.المصدر : كورة