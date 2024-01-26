انخفاض التجارة عبر السويس بنسبة 42% خلال شهرين

2024-01-26 08:10:08 - المصدر: واع

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انخفض حجم التجارة عبر قناة السويس التي تُعاني من جرّاء الاحداث في البحر الأحمر، بنسبة 42% خلال الشهرين الماضيين، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة.

وقال يان هوفمان، المسؤول في منظّمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد): "نحن قلقون جدا إزاء الوضع في البحر الأحمر الذي يزيد من اضطرابات التجارة المرتبطة بالجغرافيا السياسيّة والتغيّر المناخي".

ووفقا للأونكتاد، انخفض حجم التجارة عبر قناة السويس بنسبة 42% في الشهرين الماضيين بسبب الاحداث التى تعليق العبور عبر البحر الأحمر، حيث انخفض العدد الأسبوعي لعمليات عبور سفن الحاويات بنسبة 67% على أساس سنوي.

وشدد الخبير في أونكتاد على أن اضطرابات التجارة في البحر الأحمر تثير القلق، نظرا إلى أن "أكثر من 80%" من التجارة العالمية للسلع تتم عن طريق البحر ولأن "طُرقا مهمة أُخرى باتت تتعرض للضغط أيضا".

وقد تعطّل إلى حدّ كبير العبور عبر البحر الأسود بعد الحرب الروسي على أوكرانيا، ما أدّى إلى ارتفاع أسعار الغذاء العالميّة في الأشهر التي تلت ذلك.

المصدر: وكالة الانباء الفرنسية