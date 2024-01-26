اللاعبة العراقية نجلة عماد تحرز ذهبية بطولة العالم لتنس الطاولة البارالمبية

2024-01-26 08:46:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – علي الخرسانتوجت اللاعبة العراقية نجلة عماد بلقب بطولة العالم المصغرة لتنس الطاولة الجارية منافساتها في في جمهورية مصر العربية والمؤهلة إلى بارالمبياد باريس(2024) بعد تغلبها على بطلة العالم الأوكرانية مارينا ليتوشينكو .وقال المنسق الاعلامي للجنة البارالمبية العراقية هشام السلمان لوكالة الانباء العراقية (واع) إن" اللاعبة نجلة عماد حققت الميدالية الذهبية بعد فوزها على اللاعبة الاوكرانية (مارينا ليتوشينكو) بعد أن اجتازت لاعبات على المستوى العالمي وتمكنت من تحقيق فوزين مهمين متتاليين على لاعبة رومانية واخرى من السويد لتتصدر مجموعتها ".واضاف أن" اللاعب (منتظر فاروق) خسرأمام اللاعب العالمي السلوفاكي بنتيجة (صفر-3) ثم التقى بالمصري سامح عيد صاحب بصاحب الوسام الاولمبي والأرض والجمهور وخسر بصعوبة ".يذكر أن العراق يشارك في بطولة كأس العالم بتنس الطاولة (البارالمبي) بـ 3 لاعبات هن (نجلة عماد، وزينب حسن، ورسل فاضل)، بقيادة المدرب العراقي جمال جلال، بينما يرأس الوفد العراقي للبطولة النائب الأول لرئيس اللجنة البارالمبية ورئيس اتحاد تنس الطاولة سمير الكردي.