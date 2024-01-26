أسعار الذهب تتجه لانخفاض أسبوعي هو الثاني على التوالي

2024-01-26 09:10:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تستعد أسعار الذهب للانخفاض الأسبوعي الثاني على التوالي في مواجهة مرونة العملة الأمريكية. الاقتصاد الذي أبقى الدولار بالقرب من أعلى مستوياته في عدة أسابيع، في حين تحول التركيز إلى قراءة التضخم الرئيسية المقرر في وقت لاحق من اليوم.

ولم يطرأ تغير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية عند 2021.28 دولارا للأوقية بحلول الساعة 0415 بتوقيت جرينتش.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب الوردي 0.2 بالمئة إلى 2021.20 دولارا. وخسر كلاهما 0.4% حتى الآن هذا الأسبوع.

وأظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد نما بشكل أسرع من المتوقع في الربع الرابع مع تراجع الضغوط التضخمية وسط إنفاق استهلاكي قوي، مما يعكس مؤشرات على أن الاقتصاد بدأ عام 2024 بشكل قوي، وفقًا لتقرير ستاندرد آند بورز جلوبال في وقت سابق من هذا الأسبوع.

لكن المعدن قلص خسائره الأسبوعية بمكاسب 0.4 بالمئة يوم الخميس، مع انخفاض عوائد سندات الخزانة بفعل انحسار الضغوط التضخمية.

وارتفع مؤشر الدولار (.DXY) بنسبة 0.2% على مدار الأسبوع، ويحوم بالقرب من أعلى مستوى في ستة أسابيع، مما يجعل المعدن أقل جاذبية لحاملي العملات الأخرى.

وتتوقع الأسواق على نطاق واسع الولايات المتحدة ومن المقرر أن يظل بنك الاحتياطي الفيدرالي ثابتًا على أسعار الفائدة في اجتماع السياسة الخاص به في يناير. سيعقد الاجتماع في 30-31، لكن الاهتمام سينصب إلى حد كبير على تعليقات الرئيس جيروم باول.

وقام المتداولون بتأجيل توقعهم الأول لخفض سعر الفائدة ويضعون الآن احتمالًا بنسبة 93٪ لخفض سعر الفائدة في مايو، وفقًا لتطبيق احتمالية سعر الفائدة التابع لشركة LSEG IRPR، يفتح علامة تبويب جديدة.

ويتحول التركيز الآن إلى مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي - بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي - المقرر صدورها في الساعة 1330 بتوقيت جرينتش.

انخفاض أسعار الفائدة يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك.

وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 22.87 دولارا للأوقية، واستقر البلاتين عند 891.90 دولارا، وانخفض البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 935.89 دولارا.