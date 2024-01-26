أنتر ميامي الامريكي بقيادة ميسي يصل الى السعودية

2024-01-26 09:20:04 - المصدر: واع

متابعة - واعوصل قائد فريق إنتر ميامي، ليونيل ميسي ، مع فريقه الأمريكي إلى السعودية تمهيدًا للمشاركة في بطولة كأس موسم الرياض.ووجدت بعثة إنتر ميامي، وعلى رأسها ميسي، استقبالًا حافلًا من جانب منظمي كأس موسم الرياض، بالورود والقهوة العربية.وكان إنتر ميامي قد أعلن عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، قائمته التي ستسافر في جولته الآسيوية.وضمت القائمة كل نجوم الفريق، وفي مقدمتهم ميسي ولويس سواريز وسيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا، علمًا بأن الرباعي سبق له اللعب في برشلونة.ويشارك إنتر ميامي في كأس موسم الرياض هذا العام، مع الهلال والنصر قطبي العاصمة السعودية.ومن المقرر أن يواجه إنتر ميامي نظيره الهلال الإثنين المقبل على ملعب المملكة أرينا في افتتاح البطولة، على أن يلعب ضد النصر، الذي يضم كريستيانو رونالدو، الخميس المقبل، على الملعب ذاته.المصدر : كورة