الحكيم: ندعم بشكل كامل بدء الحوار بين العراق والتحالف الدولي

2024-01-26 09:40:54 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلن رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم، اليوم الجمعة (26 كانون الثاني 2024)، عن دعمه الكامل لإعلان الحكومة العراقية بدء الحوار بين العراق والتحالف الدولي لتنظيم العلاقة بشكل ثنائي

وقال، الحكيم في بيان تلقته "بغداد اليوم": "في الوقت الذي نجدد فيه دعوتنا لإنهاء مهام التحالف الدولي في العراق، نعبر عن دعمنا الكامل لإعلان الحكومة العراقية بدء الحوار بين العراق والتحالف الدولي لتنظيم العلاقة بشكل ثنائي مع بعض أطرافه وإنهاء المهام القتالية".

وشدد، على "أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق وأطراف التحالف الدولي في كافة المجالات بما يحقق المصالح الوطنية للعراق ويحفظ أمنه وسيادته".

وتابع: "كما نعبر عن شكرنا للمجتمع الدولي لمساعدة العراق في حربه على الإرهاب" داعياً "للمزيد من الجهود والتعاون بين دول العالم كافة للقضاء على الإرهاب وتجفيف منابعه الفكرية والمالية".