2024-01-26 10:18:06 - المصدر: واع

بغداد – واعتقام اليوم الجمعة على ملاعب بغداد والمحافظات (8) مباريات لحساب الدور الـ(32) لبطولة كأس العراق لكرة القدم للموسم الحالي (2023-2024).وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) أن" أولى المباريات ستجمع النفط بفريق الحسين، فيما يضيف فريق سامراء على ملعبه نظيره أمانة بغداد، ويلتقي الناصرية مع فريق نفط الوسط".وأضاف أن "فريق الميناء سيضيف على ملعبه نادي الديوانية، فيما يلعب الرمادي مع فريق الكرخ، ويلاعب نادي نوروز فريق الاتصالات".وبين أن "فريق الحدود سيضيف فريق غاز الشمال، بينما يلعب الشرقاط مع فريق الفهد".وستقام جميع مباريات اليوم في الساعة الثانية ظهراً .