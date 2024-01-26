2024-01-26 10:39:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -



تمكنت مفارز مكتب النهروان لمكافحة الإجرام من إلقاء القبض على متهم مطلوب عن جريمة قتل والده مستخدما سلاح ناري ضمن مجمع بسماية ببغداد، حيث تمت عملية القبض بعد أن توفرت معلومات عن وجود حادث قتل، ليتم تشكيل فريق عمل لمتابعة الحادث، وبعد التحري وجمع المعلومات أثمرت بالتوصل الى المتهم والقبض عليه وعرض الأوراق التحقيقية أمام أنظار قاضي التحقيق وقرر توقيفه وفق أحكام المادة ٤٠٥ من قانون العقوبات .

الى ذلك ألقت مفارز مكتب الكاظمية لمكافحة الإجرام القبض على متهم ضبط بحوزته عملة مزيفة كان ينوي استخدامها لغرض التعامل التجاري، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتوقيفه وفق أحكام المادة ٥١ من قانون البنك المركزي لينال جزاءه العادل