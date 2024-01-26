النزاهة وعمليات ميسان تؤكدان أهمية توفير البيئة الجاذبة للاستثمار

2024-01-26 10:48:06 - المصدر: واع

بغداد - واع

شدَّد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة القاضي حيدر حنون، اليوم الجمعة، على ضرورة تضافز الجهود الرسميَّة والمجتمعيَّة؛ لتحسين الواقع الأمني في البلاد، وتحقيق أعلى مستوى من الاستقرار.

وذكر بيان للهيئى تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) أن "رئيس هيئة النزاهة وخلال لقائه قائد عمليات ميسان اللواء الركن صباح العزاوي أكد "على أهمية التعاون بين الأجهزة الرقابيَّة والأجهزة الأمنيَّة في البلاد"، داعياً إلى "تكثيف التنسيق بين تلك الأجهزة، لا سيما فيما يتعلق بتنفيذ أوامر الضبط و القبض القضائيَّة".

وأضاف أن "عمل الأجهزة الرقابيَّة وجهات انفاذ القانون والتنسيق والتعاون العاليين بينهما يساعدان في تنفيذ البرامج والمشاريع التي تضمَّنها المنهاج الوزاري للحكومة"، مُنبّهاً إلى أن "تحقيق الأمن وسهولة تنفيذ الأوامر القضائيَّة يسهمان في القضاء على ظاهرة ابتزاز المستثمرين ومساومتهم ويوفران بيئة استثماريَّة نظيفة جاذبة للمستثمر الخارجي".

من جانبه، أبدى قائد عمليَّات ميسان اللواء الركن صباح العزاوي "استعداده للتعاون مع مكتب تحقيق الهيئة في ميسان، لا سيما فيما يتعلق بتنفيذ الأوامر القضائيَّة الخاصة بالمتهمين في قضايا فساد"، مبيناً أن "أبواب عمليَّات ميسان مفتوحة للملاكات التحقيقيَّة للهيئة، خاصَّة فيما يتعلق بالتحرّي والتقصّي عن شبهات الفساد".