أجنبي الجنسية.. اعتقال متهم بجرائم الخطف والتعذيب ببغداد

2024-01-26 10:48:58 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة ، تمكّنت قوة من اللواء الثامن عشر الفرقة الخامسة شرطة اتحادية مع مفرزة من استخبارات اللواء ، بعملية تميّزت بالسرعة والدقة في التنفيذ ، من إلقاء القبض على متهم (أجنبي الجنسية) في منطقة (الطالبية)ببغداد ، مطلوب بجرائم الخطف والتعذيب ، حيث يقوم المتهم باستدراج العمالة الأجنبية وتعذيبهم وتصويرهم بمقاطع فيديو وإرسالها إلى ذويهم لابتزازهم ،وتمت عملية إلقاء القبض بعد تشكيل فريق امني مشترك والقيام بعمليات التحري وجمع المعلومات التي أسفرت بالقبض على المتهم ، وضُبِطَت بحوزته 2 بنادق كلاشنكوف ، 55 اطلاقة ، مبالغ نقدية أجنبية ، 4 مخازن عتاد ،

تم إحالته مع المضبوطات اصولياً إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقه.

يتبع ...