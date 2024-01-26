اعتقال شخصين احدهما قتل والده وآخر "أجنبي الجنسية" متهم بجرائم الخطف والتعذيب ببغداد

2024-01-26 11:02:22 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد جهاز مكافحة الإجرام في بغداد، يوم الجمعة، أن مفارزها في مكتب النهروان للمكافحة تمكنت من إلقاء القبض على متهم مطلوب عن جريمة قتل والده مستخدما سلاح ناري ضمن مجمع بسماية ببغداد.

وأوضح الجهاز في بيان اليوم، أن عملية القبض تمت بعد أن توفرت معلومات عن وجود حادث قتل، ليتم تشكيل فريق عمل لمتابعة الحادث، وبعد التحري وجمع المعلومات أثمرت بالتوصل الى المتهم والقبض عليه وعرض الأوراق التحقيقية أمام أنظار قاضي التحقيق وقرر توقيفه وفق أحكام المادة 405 من قانون العقوبات .

الى ذلك ألقت مفارز مكتب الكاظمية لمكافحة الإجرام القبض على متهم ضبط بحوزته عملة مزيفة كان ينوي استخدامها لغرض التعامل التجاري، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتوقيفه وفق أحكام المادة 51 من قانون البنك المركزي لينال جزاءه العادل، وفقا للبيان.

وفي بيان ثان أعلنت وزارة الداخلية أن قوة من اللواء الـ18 الفرقة الخامسة شرطة اتحادية مع مفرزة من استخبارات اللواء ، بعملية تميّزت بالسرعة والدقة في التنفيذ ، تمكّنت من إلقاء القبض على متهم (أجنبي الجنسية) في منطقة (الطالبية) ببغداد.

وأشار البيان إلى أن مطلوب بجرائم الخطف والتعذيب ، حيث يقوم المتهم باستدراج العمالة الأجنبية وتعذيبهم وتصويرهم بمقاطع فيديو وإرسالها إلى ذويهم لابتزازهم ، موضحا أن عملية إلقاء القبض تمت بعد تشكيل فريق امني مشترك والقيام بعمليات التحري وجمع المعلومات التي أسفرت بالقبض على المتهم ، وضُبِطَت بحوزته 2 بنادق كلاشنكوف ، 55 اطلاقة ، مبالغ نقدية أجنبية ، 4 مخازن عتاد.

ونوه البيان إلى أنه تمت إحالته مع المضبوطات اصولياً إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقه .