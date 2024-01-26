دهوك تحتضن منافسات الأندية بكرة السرعة

2024-01-26 11:14:02 - المصدر: واع

بغداد - واعتحتضن محافظة دهوك دوري الأندية العراقية بكرة السرعة للفترة من(4 ولغاية 8) من شباط المقبل بمشاركة مجموعة كبيرة من الأندية العراقية التي يقودها كادر متخصص باللعبة .وقال مدرب المنتخب الوطني بكرة السرعة جاسم محمد الياس لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن"البطولة تعد باكورة أعمال الاتحاد لهذه السنة حيث ستقام في محافظة دهوك بمشاركة واسعة من قبل الأندية العراقية وتتخلل البطولة دورات تحكيمية وتدريبية، فضلاً عن اجتماع الاتحاد العراقي المركزي".وأضاف الياس أن " اختيار تشكيلة المنتخب الوطني العراقي للمشاركة في الاستحقاقات الخارجية المقبلة سيعتمد على ضوء النتائج المتحققة في البطولة".