2024-01-26 11:20:02 - المصدر: واع

بغداد - واع- حسن الفواز

كشف مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناعة وتنمية القطاع الخاص حمودي اللامي، اليوم الجمعة، عن حراك لإنجاز معامل الأدوية في العراق، فيما أشار الى أن ملف توطين الصناعة الدوائية أثمر عن نتائج تفوق المخطط أكد وجود 56 طلباً لإنشاء مصانع جديدة.

وقال اللامي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" هناك 56 طلباً لإنشاء مصانع جديدة للأدوية في العراق"، مبيناً أن"هناك معملين للأدوية أنجزت بالكامل، والآن نحن بصدد إكمال الموافقات لبدء الإنتاج على اعتبار أن الصناعة الدوائية تختلف عن بقية السلع فيجب أن ينتج أول ثلاث وجبات بإشراف الرقابة الدوائية وإعطاء الموافقة عليها، ومن ثم يسمح له ببدأ الإنتاج".

وأضاف: "لدينا معمل لإنتاج السرنجات في إقليم كردستان، ومعمل للمحاليل الوريدية في محافظة الديوانية، إذ يعد أول معمل دوائي في المناطق الجنوبية"، لافتاً الى أن" هناك معملاً في بغداد وصلت نسب الإنجاز فيه الى 98‎%،‎ ومن المؤمل أن يبدأ الإنتاج خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، إضافة الى معملين آخرين وصلت مراحل الإنجاز فيهما الى 75‎%‎ في بغداد، ومعمل النجف الأشرف 60‎%‎ وهو خاص لإنتاج الأدوية".

وبين أن" معمل إنتاج المحاليل الوريدية في بغداد وصلت مراحل الإنجاز فيه الى 90‎%‎"، مؤكداً أن "ملف توطين الصناعة الدوائية أثمر عن نتائج كبيرة تفوق المخطط".