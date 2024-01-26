دانة غاز تعلن توقف العمل بحقل كورمور بعد استهدافه بطائرة مسيرة

2024-01-26 11:20:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت شركة دانة غاز الإماراتية، يوم الجمعة، توقف العمل في حقل كورمور الغازي ضمن محافظة السليمانية بإقليم كوردستان، بعد تعرضه لقصف بطائرة مسيرة.

وجاء في بيان للشركة، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "أحد خزانات حفظ السوائل ضمن مرافق كورمور قد تم استهدافة من قبل ما يعتقد أنه طائرة مسيرة، وذلك مساء الخميس الموافق 25 يناير 2024".

وأضاف البيان: "لم يقع نتيجة لذلك أي اصابات للإفراد، وقد تم إيقاف العمليات الإنتاجية بصورة مؤقتة للسيطرة على النيران التي تم اطفاؤها بالكامل".

وتابع: "يقوم فريق التشغيل باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة، لاستئناف العمليات التشغيلية في أسرع وقت ممكن، حيث من المتوقع أن يتم ذلك في موعد قريب".

وأعلنت وزارة الكهرباء في إقليم كوردستان العراق، يوم الجمعة، إيقاف انتاج الطاقة الكهربائية بسبب اندلاع حريق في حقل "كورمور" الغازي في محافظة السليمانية جراء تعرضه لقصف.

وقالت الوزارة في بيان ورد للوكالة: "نسترعي انتباه المشاركين على منظومة الشبكة الوطنية أنه في تمام الساعة 10:22 مساء يوم 2025/1/25 وبسبب اندلاع حريق في حقل غاز "كورمور" وحرصا على سلامة الموظفين والحقل تم إيقاف إمداد الغاز لجميع محطات الكهرباء"، مشيرة إلى أن الحريق تسبب أيضا في انخفاض إنتاج الكهرباء الى أكثر من 2800 ميغاواط.

وأضاف البيان أن فرق الإطفاء حاليًا تعمل على السيطرة على الوضع ومع عودة الوضع الى طبيعته ستعود الكهرباء كما كانت.