فارسان عراقيان يحققان المركزين الأول والثاني في بطولة الشارقة الدولية

2024-01-26 11:50:35 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أحرز الفارسان العراقيان الواعدان حمزة حارث الدليمي، وشقيقه همام حارث الدليمي، المركزين الأول والثاني في بطولة الشارقة الدولية للقفز فوق الحواجز للصغار والمتواصلة أحداثها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتمكن الفارس حمزة حارث الدليمي، من نيل المركز الأول في البطولة بمنافسات القفز فوق ارتفاع متر وعشرة سنتمترات مسجلاً 500 نقطة فيما جاء شقيقه همام بالمركز الثاني للفعالية نفسها بتسجيله 400 نقطة.

ويشارك في البطولة فرسان صغار من مختلف دول العالم، بينها العراق وكندا وقبرص والأردن بالإضافة للبلد المنظم الإمارات.