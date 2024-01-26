اعتقال اثنين من المشتبه بهما بقتل شاب في ديالى

2024-01-26 12:04:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة (26 كانون الثاني 2024) بأعتقال اثنين من المشتبه بهما في جريمة خطف وقتل شاب في محافظة ديالى.

وقال المصدر لـ "بغداد اليوم"، إن "قوة امنية مشتركة اعتقلت شخصين قرب ناحية المنصورية (45 كم شرق بعقوبة) للاشتباه بهما بخطف وقتل شاب عمره 18 سنة في بساتين شروين شرقي الناحية ".

وأضاف المصدر، ان "عملية الاعتقال جرت وفق معلومات استخبارية وهما قيد التحقيق"، لافتا الى انه "من المبكر تأكيد تورطهما بالجريمة ام لا، والامر مرهون بالتطورات التي ستحملها نتائج التحقيق".

واشار الى ان "هناك جهودا تبذل من قبل فريق التحقيق من اجل كشف طلاسم الجريمة، باسرع وقت ممكن واعلان نتائجها للراي العام".

وأفاد مصدر امني، الخميس (25 كانون الثاني 2024)، بالعثور على جثة شاب مقتول رميًا بالرصاص في بستان زراعي شرقي بعقوبة مركز محافظة ديالى.

وقال المصدر لـ "بغداد اليوم"، إن "مفرزة أمنية من الشرطة عثرت على جثة شاب من مواليد 2006 مرمية في محيط بستان زراعي قرب قرى شروين شرقي مدينة بعقوبة عليها آثار اطلاق ناري في منطقة الرأس".

واضاف، أنه "تم التعرف على هوية الجثة"، مبينا انه "تم تشكيل فريق أمني للتحقيق والوقوف على ملابسات الجريمة خاصة وان هناك معلومات تشير الى أن الضحية فقد اثره قبيل ساعات من العثور عليه".

واشار الى أنه "لا يمكن التكهن بدوافع الجريمة لكن التحقيقات هي من ستكشف الحقيقة".

وكانت وزارة الداخلية، قد اعلنت انخفاض الجريمة بكافة انواعها بنسبة 20% في العراق خلال 2023، وانخفاض الحوادث الجنائية بنسبة 40%، وهي نسب قابلة تشكيك من قبل المختصين والمراقبين، خصوصا وان الداخلية لم تعلن عدد الحالات خلال 2023 ومقارنتها بعدد الحالات خلال 2022.