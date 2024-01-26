التعليم تكرم الجامعات الحكومية المتصدرة في التصنيف العراقي للجامعات

2024-01-26 12:14:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الجمعة، عن تكريم الجامعات الحكومية التي حققت المراكز الثلاثة المتقدمة في نتائج التصنيف العراقي للجامعات.وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)، أن"العبودي عبر عن ثقته بأن تواصل الجامعات العراقية مسارها المتصاعد في مجال النشر العلمي والتنافس في التصنيفات التي تعزز السمعة الأكاديمية للمؤسسات وتوفر لها حضورا إيجابيا في المنصات الدولية".وذكر البيان أن "التصنيف العراقي للجامعات بنسخته الخاصة للعام 2023 قد تضمن تقييما لخمس وتسعين مؤسسة حكومية وأهلية على وفق معايير الاعتماد المؤسسي 20% والتصنيفات العالمية 10% وفاعلية البحث العلمي 30% وخدمة المجتمع 5% والنضوج الرقمي 2% وأعضاء الهيئة التدريسية 10% والجوائز 5% والطلبة 5% والبنى التحتية 5% والتنوع والتعاون الدولي 5% والصحة والسلامة المهنية 3%".واضاف ان" التصنيف الذي أجراه جهاز الإشراف والتقويم العلمي اظهر جامعة بغداد بالمرتبة الأولى، ثم جامعة بابل، والجامعة التكنولوجية على مستوى الجامعات الحكومية، فيما حققت جامعة العميد المرتبة الأولى على مستوى الجامعات والكليات الأهلية، وجاءت جامعة المستقبل بالمرتبة الثانية، ثم الجامعة الإسلامية بالمرتبة الثالثة".