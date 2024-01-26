مفوضية حقوق الانسان العراقية تدعو لاعتماد الطاقة النظيفة لمواجهة التلوث البيئي وتغير المناخ

2024-01-26 12:22:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أبدت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، يوم الجمعة، قلقها من الاستمرار في الاستخدام السيء للطاقة خاصة من قبل الدول المتقدمة صناعيا، داعية إلى ضرورة التكيف على اعتماد الطاقة النظيفة كخيار لمواجهة مخاطر التلوث البيئي وتغير المناخ وما يشكله من مخاطر على حياة الإنسان.

وأكدت المفوضية في بيان اليوم بمناسبة اليوم العالمي للطاقة النظيفة أن التحرك لمعالجة هذا الملف يجب أن يكون واضحا وشفافا وأن تتحمل الدول المتقدمة صناعيا مسؤولية آثار هذه الظاهرة التي عانت منها الشعوب الأقل نموا لسنوات طويلة، حاثة على ضرورة تبني سياسات منصفة وعادلة وجادة لمعالجة التلوث البيئي ومساعدة الدول الأقل نموا من أجل تكييف بنيتها التحتية بما يتناسب والمعايير العالمية.

وشددت المفوضية على أهمية الحرص على استخدام الطاقة النظيفة وتمتع العراقيين بثرواتهم وتحقيق الرفاهية والتقدم لأبناء الشعب مع الحفاظ على حقوقهم في الصحة والبيئة النظيفة الخالية من التلوث من خلال التنسيق والتعاون الدوليين.

وأعلنت الجمعية العامة (القرار 327/77) يوم 26 كانون الثاني/يناير بوصفه اليوم الدولي للطاقة النظيفة بمثابة دعوة لإذكاء وعي الناس وحشدهم للعمل للانتقال العادل والشامل إلى الطاقة النظيفة بما يعود بالنفع على الناس والكوكب.

ويوم 26 كانون الثاني/يناير هو كذلك تاريخ تأسيس الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، وهي وكالة حكومية دولية عالمية تأسست في عام 2009 لدعم البلدان في تحولاتها في مجال الطاقة، وهي كذلك منصة للتعاون الدولي، ولتوفير البيانات والتحليلات بشأن تقانة الطاقة النظيفة، والابتكار والسياسة والتمويل والاستثمار.