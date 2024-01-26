مفوضية حقوق الإنسان تدعو لاعتماد الطاقة المتجددة في العراق

2024-01-26 12:24:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

دعت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة (26 كانون الثاني 2023)، الى اعتماد الطاقة النظيفة كخيار لمواجهة مخاطر التلوث البيئي في العراق والعالم.

وذكرت المفوضية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنها " تبدي قلقها من الاستمرار في الاستخدام السيئ للطاقة خاصة من قبل الدول المتقدمة صناعيا، وتدعو إلى ضرورة التكيف على اعتماد الطاقة النظيفة كخيار لمواجهة مخاطر التلوث البيئي وتغير المناخ وما يشكله من مخاطر على حياة الإنسان."

وأكدت المفوضية بمناسبة اليوم العالمي للطاقة النظيفة، على "التحرك لمعالجة هذا الملف يجب أن يكون واضحا وشفافا وأن تتحمل الدول المتقدمة صناعيا مسؤولية آثار هذه الظاهرة التي عانت منها الشعوب الأقل نموا لسنوات طويلة، وضرورة تبني سياسات منصفة وعادلة وجادة لمعالجة التلوث البيئي ومساعدة الدول الأقل نموا من أجل تكييف بنيتها التحتية بما يتناسب والمعايير العالمية".

وتشدد "على أهمية الحرص على استخدام الطاقة النظيفة وتمتع العراقيين بثرواتهم وتحقيق الرفاهية والتقدم لأبناء الشعب مع الحفاظ على حقوقهم في الصحة والبيئة النظيفة الخالية من التلوث من خلال التنسيق والتعاون الدوليين."