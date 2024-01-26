2024-01-26 12:36:07 - المصدر: واع

ميسان - واع - شذى السودانيأنهى فريق نفط ميسان بكرة القدم استعدادته تحضيراً لمنافسات دوري نجوم العراق للموسم الحالي (2023-2024) وبطولة الكأس.وقال مدير المكتب الإعلامي لنادي نفط ميسان (خالد واهم) لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن"فريق نفط ميسان لكرة القدم استقطب ثلاثة لاعبين جدد وهم كل من (حيدر عبد الرحيم) قادماً من نادي النجف والنيجيري (فيديليس كوكو) قادماً من نادي حرس الحدود المصري والنيجيري (معروف يوسف) قادماً من نادي البنك الأهلي المصري".وأضاف أن"الفريق أقام معسكراً تدريبياً في بغداد، وأجرى خلاله عدة مباريات تجريبية قابل في المباراة الأولى فريق الطلبة، وانتهت بالتعادل السلبي من دون أهداف، وواجه فريق الكهرباء في مباراته الثانية التي حقق الفوز فيها بثلاثية نظيفة سجلها الوافد الجديد حيدر عبد الرحيم، وفي ختام المعسكر التدريبي التقى بفريق نفط الوسط الودية، وانتهت بفوز فريقنا بهدف واحد مقابل لاشيء جاء عن طريق المحترف النجيري (بنيامين أكور)".يذكر أن فريق نفط ميسان يحتل المرتبة الخامسة في سلم ترتيب فرق دوري نجوم العراق للموسم الحالي برصيد (18) نقطة.