من إنتاج شبكة الإعلام العراقي.. (واع) تحضر كواليس المسلسل الشبابي الرمضاني "ناي"

2024-01-26 12:54:12 - المصدر: واع

بغداد - واع - أحمد سميسمتصوير: علي هاشمبدأت عمليات تصوير مشاهد المسلسل العراقي "ناي"، من إنتاج شبكة الإعلام العراقي، وتأليف أحمد هاتف، وإخراج ملاك عبد علي، والمقرر عرضه خلال أيام شهر رمضان المبارك من على شاشة قناة العراقية.يحاكي المسلسل ذات نمط (المودرن)، قصصاً متنوعة لمجموعة من الشباب من طلبة كلية الفنون الجميلة الذين يسعون إلى تقديم أعمالهم الفنية المسرحية بكل إصرار وجدارة ويتبارون في ما بينهم على ما يقدموه من أعمال فنية بطريقة تنافسية مشروعة، مع وجود عامل الحب والعلاقات العاطفية النظيفة التي تنشأ بين الطلبة في أثناء دراستهم الجامعية، وما تصاحبه من إرهاصات ومصاعب كثيرة.تشارك في المسلسل نسبة كبيرة من الوجوه الفنية الشابة الواعدة المبدعة، فضلاً عن الفنانين الكبار خليل إبراهيم، أحمد شكري العقيدي، كلوديا حنا، عهود إبراهيم، سوزان الصالحي، أحمد عبد اللطيف، أحمد المطيري، هاشم صالح، غيداء الفرحان، أحمد البياتي، رضاب أحمد، فاضل وتوت، طيبة غسان، محبة، حسين أمير، وناجي حسن وآخرين".وكالة الأنباء العراقية (واع)، حضرت كواليس تصوير المسلسل، والتقت مخرج المسلسل ملاك عبد علي، والذي قال: "يسعدني أن تكون أول تجربة إخراجية تلفزيونية لي من خلال مسلسل "ناي" كوني متخصصاً في الإخراج السينمائي، وأثمن ثقة رئيس شبكة الإعلام العراقي الدكتور نبيل جاسم، ومدير الإنتاج الدرامي وديع نادر، على اختياري مخرجاً لهذا المسلسل المهم".وأضاف علي: "يقع المسلسل في 20 حلقة تلفزيونية يتناول قصصاً متنوعة لشريحة مهمة من المجتمع وهي الشباب العراقي الطموح الواعي من طلبة كلية الفنون الجميلة الذين يتنافسون على عملين مسرحيين للمشاركة في مهرجان العراق الدولي للمسرح العربي أثناء دراستهم الجامعية".وتابع: "المسلسل لا يبتعد عن قصص الحب وإضفاء جو رومانسي لطيف على واقع أحداث المسلسل التي تتصاعد وتيرتها تباعاً"، مشيراً إلى أن "المسلسل يعد إنموذجاً محترماً للأسر العراقية التي سوف تستمتع بمسلسل مشوق هادف يستهدف في المقام الأول الشباب العراقي".وبين أن "المسلسل سوف يصدر 18 وجهاً شاباً مبدعاً جديداً على الساحة العراقية أغلبهم من طلبة كلية الفنون الجميلة وليسوا دخلاء عن مجال الفن، وهذه الخطوة تحسب لشبكة الإعلام العراقي التي سلطت الأضواء على فنانين شباب من الوسط الفني".من جانبه، يقول منتج المسلسل عمر العبدلي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): "حاولنا أن نصدر إلى المشاهد العراقي عملاً مختلفاً من خلال مسلسل "ناي" عبر مواقع التصوير الجميلة التي تتناسب مع طبيعة التطور الحاصل في المجتمع".وأضاف العبدلي: "قد تكون قصة المسلسل ليست بغريبة عن الأعمال الفنية الأخرى إلا أنني أعتقد جازماً ستكون مختلفة بطرحها وأسلوب إخراجها والرؤية الفنية".بدوره، قال الفنان أحمد عبد اللطيف، إنه "يجسد في المسلسل شخصية الدكتور (كحيل) أستاذ مادة التمثيل في كلية الفنون الجميلة قسم المسرح، الذي يسعى جاهداً إلى إظهار المستوى الجيد المتكامل لطلبته، وحاول أن يزجهم في مهرجانات مسرحية ويثير روح التنافس بين الطلبة لحثهم على تقديم الأفضل".وتابع اللطيف: "كانت لي مشاركات تلفزيونية سابقة كثيرة في مسلسل "المتمرد" و"طائر الجنوب" و"الأصمعي" و"زرياب" وغيرها من الأعمال".أما الفنان أحمد المطيري، فيقول بدوره إنه "يجسد شخصية "علاء" الطالب الكسول غير المجتهد في مجال دراسته، الذي سيقدم أداءً قريباً من قالب الأداء المسرحي".وبين المطيري، أنه "لم يواجه صعوبات في أداء الشخصية كونها شخصية قريبة من لون المسرح الذي كانت له تجارب كثيرة فيه".فيما يشير الفنان هاشم صالح، إلى أنه "يجسد في المسلسل شخصية "غياث" المخرج الشاب الطموح في المرحلة الثالثة من دراسته الجامعية في كلية الفنون الجميلة".ويضيف صالح: "يحاول "غياث" الابتعاد عن الأشياء السلبية والاقتراب من الأمور الجيدة الإيجابية التي تبعث البهجة والسرور فيمن حوله، إلا أنه يصطدم بكثير من العقبات والأعداء الذين ينصبون له العداوة".وتشارك في المسلسل الفنانة الشابة رضاب أحمد، والتي تقول في حديثها لوكالة الأنباء العراقية (واع): "أجسد في مسلسل (ناي) شخصية (سرى) طالبة كلية الفنون الجميلة قسم المسرح فرع الإخراج، وتعمل مساعدة مخرج إحدى المسرحيات التي يعرضها طلبة الجامعة، فتصادفها كثير من المشاكل والصراعات بين الطلبة من أجل المنافسة".من جهتها، قالت الفنانة محبة، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، بأنها "تجسد شخصية (حسنات)، الطالبة المطلقة البعيدة عن المشاكل تحاول أن تكون صديقة لطيفة لكل من حولها رغم أجواء المنافسة والصراعات التي تحيطها".وتردف محبة، بالقول: "لأول مرة أجسد شخصية إيجابية محببة للجمهور خلافاً لأدواري السابقة التي كانت أغلبها تدور ضمن محور السلبية في الطرح، لذلك سعيدة جداً بمشاركتي في مسلسل (ناي) الذي جمعني مع أساتذتي وأصدقائي من الفنانين".