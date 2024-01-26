المرور تعلن قرب المباشرة بخطة لتلافي الحوادث في الطرق الخارجية

2024-01-26 13:14:01 - المصدر: واع

بغداد- واع- حسن الفوازأعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الجمعة، عن قرب المباشرة بخطة لتلافي الحوادث في الطرق الخارجية، فيما أكدت نصب رادارات لمراقبة السرعة في جميع الطرق الخارجية.وقال مدير مديرية المرور العامة اللواء محمد التميمي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هناك خطة تتضمن بناء سبعة قواطع مرورية من مدينة أم القصر في البصرة الى منطقة طريبيل في الأنبار، وكذلك في سريع الموصل"، لافتاً الى أنه "سيكون بين قاطع وآخر 50 كيلومتراً تحتوي على ثلاث سيارات بالإضافة لأعداد من المراتب الموجودين، وستكون هناك عجلة خاصة من المرور، وعجلة للاطفاء، وعجلة اسعاف لتلافي حالات الحوادث المرورية، وبنفس الوقت اسعاف المصابين والجرحى وإجراء الاسعافات الأولية ونقلهم للمستشفيات".وأضاف أن "نسبة الإنجاز في تلك القواطع السبعة بلغت 90%"، مبيناً أن "هذه القواطع ستحتوي أيضاً على رادارات لقياس السرعة تغطي الشوارع وتأمنها بشكل كامل".وأشار الى أن "إنجاز رادارات السرعة تم بوقت قياسي، وسيتم اعتماده أول مرة في العراق، وسترتبط بالسيرفر الرئيسي، وسيكون لها منصة خاصة في مديرية المرور العامة".