2024-01-26 13:28:32 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – الدوحة

توقع اياد بنيان، مستشار رئيس الوزراء لشؤون الشباب والرياضة، اليوم الجمعة (26 كانون الثاني 2024) نتيجة مباراة العراق والاردن الاثنين المقبل، فيما أكد قدرة المنتخب الوطني على هزيمة نظيره الاردني والذهاب بعيدا في بطولة آسيا.

وقال بنيان في حديث لـ"بغداد اليوم"، من الدوحة إن "المنتخب الوطني قدم اداء كبير في دوري المجموعات واستطاع من التأهل بالعلامة الكاملة ورغم تصدره من الجولة الثانية الا انه قاتل بروح البطل للحصول على النقاط التسعة بالمجموعة".

واوضح أن "المكالمة التي اجراها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مع المنتخب أعطت الفريق الوطني دافعًا كبيرًا للاستمرار بتحقيق الانتصار وهذا ما حصل لاسيما بعد الجهد الكبير الذي بذل في مباراة فيتنام رغم اراحة اغلب اللاعبين".

واشاد بنيان بـ"انضباط الجماهير المتواجدة في قطر كونها الرقم 12 والذي ساهم بقوة بدعم المنتخب الوطني وسط اشادة اسيوية خليجية بالتشجيع الحضاري للجمهور الذي سيكون له دور في المباريات المقبلة".

هذا وتنتظر اسود الرافدين مباراة مهمة مع المنتخب الاردني، يوم الاثنين المقبل في الدور الـ16 من البطولة حيث تأهل منتخبنا اولا اما الاردن فتاهلت ثالثة لمجموعتها.