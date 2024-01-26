ميسان.. مطالبات بالاهتمام في مشروع محمية غزلان الريم

2024-01-26 13:42:01 - المصدر: واع

ميسان- واع -شذى السودانيطالبت مديرية زراعة ميسان، اليوم الجمعة، بالرعاية والاهتمام بمشروع محمية غزلان الريم في المحافظة.وقال مدير زراعة ميسان ماجد جمعة عبد الحسن لوكالة الانباء العراقية (واع): إن"وزارة الزراعة والجهات المعنية مدعوة للاهتمام ورعاية مشروع محمية غزال الريم في جزيرة علي الغربي بمحافظة ميسان".واضاف انه"تمت مخاطبة الوزارة بشكل مستمر من اجل توفير الاعلاف لغزلان المحمية لاستمرار نجاحها بعد نفاذ كمية اعلاف مادة الشعير العلفي التي وفرتها المديرية للفترة الماضية".وتابع ان"هناك كميات اضافية تقدر بـ(4) أطنان تم استلافها من احد الموردين لتغذية الغزلان وتكفي لشهر واحد من التغذية لغزلان الريم وذلك بسبب شح الامطار وقلة الاعشاب في ارض المحمية وعدم وجود تخصيصات مالية لشراء الاعلاف".