معسكر تدريبي لحكام دوري النجوم في تركيا

2024-01-26 13:44:07 - المصدر: واع

بغداد - واعيبدأ اليوم الجمعة المعسكر التدريبيّ والفنيّ لـ (50) حكماً من حكام دوري نجوم العراق للموسم الحالي(2023/ 2024 ) في مدينة أنطاليا التركية.وذكر بيان للقناة الإعلامية لاتحاد كرة القدم تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن"المعسكر يدخل ضمن منهاج تطوير الحكام برعاية الاتحاد العراقيّ لكرة القدم والارتقاء بالجانب التحكيميّ، وهو أحد أهمّ مفاصل اللعبة، حيث يضم حكام الساحة والحكام المساعدين VAR و AVAR والمحاضرين من لجنةِ الحكام".وأضاف أن "لجنة ودائرة الحكام في اتحاد الكرة تشرف على هذا المعسكرِ الذي يستمر حتى الثاني من شهر شباط المقبل وستتخله إقامة ورش عملٍ منوعة داخل الملعب، وتطبيقات عملية بالتنسيق مع فرق من تركيا، ومحاضرات تخصّ منظومة الـ (VAR&AVAR)، وستكون هناك وحدات تدريبية صباحيّة، على أن تعقبها محاضرات نظريّة".