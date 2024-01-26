نجوم كبار فشلوا في تحقيق لقب كأس آسيا

2024-01-26 14:00:05 - المصدر: العربي الجديد

حُرم عدد من نجوم الكرة الآسيوية من نيل لقب بطولة كأس آسيا لكرة القدم، على الرغم من سجلهم المميز رفقة منتخبات بلدانهم على مستوى الأرقام في العرس القاري، أو خارجه.

وفي التقرير التالي، سنسلط الضوء على أبرز النجوم الذين لم ينجحوا في نيل اللقب الآسيوي، والذين يتقدمهم الهداف التاريخي لبطولة كأس آسيا الإيراني علي دائي (14 هدفاً).

علي الحبسي.. المشاركة الأبرز في 2004

شارك الحبسي نجم الحراسة العُمانية في بطولات أعوام 2004 و2007 و2015، لكنه لم ينجح في حصد اللقب، وكانت نسخة عام 2004 هي الأبرز للحبسي مع منتخب بلاده، فبالرغم من وقوعهم في مجموعة صعبة مع اليابان وإيران، إلا أن ذلك لم يمنع الحبسي من تقديم 3 مباريات بأداء مميز، وكان المنتخب العُماني قاب قوسين أو أدنى من بلوغ ثمن نهائي البطولة لولا هدف إيراني جاء في الدقيقة الثالثة من الوقت المضاف.

محمد الشلهوب.. 3 مشاركات في كأس آسيا

شارك محمد الشلهوب في 3 نسخ مختلفة مع منتخب السعودية في بطولة كأس آسيا، لكن لم يتمكن من حصد اللقب، بعد أن شارك في نسخة 2000 ووصل رفقة منتخب السعودية إلى المباراة النهائية التي خسرها أمام اليابان بهدف نظيف.

ثم في نسخة 2004 من كأس آسيا في الصين، وودّع منتخب السعودية البطولة من دور المجموعات، وبعد أن غاب عن نسخة 2007 عاد في بطولة 2011 في قطر ليشارك للمرة الثالثة، ولكنه ودع البطولة أيضاً من دور المجموعات.

أحمد راضي.. أسطورة العراق

أسطورة الكرة العراقية، الراحل أحمد راضي (121 مباراة دولية، 62 هدفاً)، أحد النجوم الذين حرموا من هذا اللقب، فخلال فترة حمله قميص "أسود الرافدين"، غاب العراق عن المشاركة في بطولة آسيا، بسبب مشاركة إسرائيل في المنافسات، إلى جانب الحروب، وعندما عاد المنتخب للمشاركة في هذه البطولة عام 1996، كان أحمد راضي قد أعلن اعتزال اللعب الدولي.

علي دائي.. 14 هدفاً في كأس آسيا

يعد أسطورة الكرة الإيرانية السابق علي دائي الهدّاف التاريخي لكأس أمم آسيا، حيث سجل 14 هدفاً في ثلاث نسخ من البطولة (1996، 2000، 2004)، لكن لم ينجح في حصد اللقب، بعد غياب منتخب إيران عن المشهد منذ أن حصد البطولة 3 مرات على التوالي في 1968 التي أقيمت في إيران ثم في 1972 بدولة تايلاند، وفي 1976 على الملاعب الإيرانية.

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