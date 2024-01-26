الاتحادية تحدد موعد البت بدعاوى مؤنس والخزعلي وخشان والحلبوسي

2024-01-26 14:24:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

حددت المحكمة الاتحادية، يوم الاثنين المقبل، موعداً للبت بـ "اربع دعاوى لجلسة انتخاب رئيس البرلمان السابقة".

وبحسب وثائق حصلت "بغداد اليوم"، اليوم الجمعة (26 كانون الثاني 2024) ،على نسخة منها، فأن " المحكمة الاتحادية، ستنظر يوم الاثنين المقبل، بـ4 قضايا وطلبات، الأول الغاء جلسة الجولة الأولى وجميع المخرجات التي خرجت منها من بينها الترشيح والاسماء التي ترشحت وتم التصويت عليها، فضلا عن طلب بإصدار امر ولائي لايقاف استئناف الجولة الثانية للتصويت على المرشحين لمنصب رئيس البرلمان، كما تضمنت الطلبات ابطال ترشيح النائب شعلان الكريم، وكذلك اسقاط عضويته من البرلمان".















