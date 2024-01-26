مصرع وإصابة 5 مدنيين بحادث سير مروع بين محافظتين

2024-01-26 14:40:40 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في صلاح الدين، يوم الجمعة، بمصرع وإصابة خمسة مدنيين بحادث سير مروع على طريق كركوك.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "ثلاثة مدنيين بينهم صبي من عائلة واحدة لقوا مصرعهم وأصيب شخصان آخران جراء تصادم مركبتين على طريق طوزخورماتو-كركوك قرب حدود قضاء داقوق".

وأضاف أن "سبب الحادث انفجار أحد إطارات العجلتين وارتباك السائق وتصادمه معه مركبة أخرى"، مشيراً إلى أن "فرق الإسعاف نقلت الضحايا إلى دائرة الطب العدلي والمصابين إلى المستشفى في مدينة كركوك، فيما اتخذت السلطات المرورية الإجراءات اللازمة".

وما زال طريق بغداد-كركوك بدءاً من ديالى وصولاً إلى المحافظات الشمالية يتصدر حوادث الموت المرورية بسبب الزخم المروري وعدم تأهيله بما يناسب حجم الحركة المرورية وكثافتها فيه منذ سنوات طويلة.