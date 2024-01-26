لإكتظاظها بالسكان.. أهالي منطقة الدورة يطالبون بايقاف إنشاء مركز للشرطة (فيديو)

2024-01-26 14:43:27 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

ناشد أهالي منطقة حي الشرطة في الدورة، اليوم الجمعة (26 كانون الثاني 2024)، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بايقاف العمل بمشروع انشاء مركز شرطة الدورة في المنطقة.

وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن "أهالي منطقة الشرطة حي الخورنق محلة 846 مجاور جامع حاتم السعدون، يناشدون رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ووزير الداخلية عبد الأمير الشمري بإيقاف أو تحويل موقع مشروع إنشاء مركز لشرطة الدورة في المنطقة".

واضاف، أن "الاهالي أكدوا ان المنطقة سكنية ومكتضة، وبحاجة إلى انشاء مركز صحي أو مدرسة".





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