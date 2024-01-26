"تحالف قوى الدولة" يبدي موقفه من حوار تنظيم العلاقة بين العراق والتحالف الدولي

2024-01-26 14:50:13 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

يدعم "تحالف قوى الدولة الوطنية" الاتفاق العراقي الأميركي حول استئناف عمل اللجنة العسكرية العليا بين البلدين، ويعدها خطوة متقدمة بإدارة ملف تواجد قوات التحالف الدولي في العراق.

نؤكد في هذه المناسبة على ضرورة دعم التوجه الحكومي العراقي لإنهاء مهام التحالف الدولي لمحاربة داعش لانتفاء الحاجة إليه، والبدء بترسيم العلاقات البينية مع دول التحالف الدولي، وتفعليها في المجالات كافة بما يخدم استقرار وتقدم العراق.



تحالف قوى الدولة الوطنية

المكتب الإعلامي

26 كانون الثاني 2024





