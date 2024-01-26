الإطاحة بمتهم ينتحل صفة ضابط ويبتز المواطنين في بغداد

2024-01-26 15:18:47 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -



بناء على معلومات استخبارية دقيقة تلقتها مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الإرهاب في بغداد الرصافة، تضمنت قيام شخص يحمل رتبة فريق ركن ويدعي أنه يعمل في عدة وزارات أمنية كما أدعي بصلة القربى من أحد السادة الوزراء وقيامه بإعطاء وعود للمواطنين بإنجاز معاملاتهم، كما قام بإصدار مجموعة من الباجات، والهويات، والتخاويل المزورة،

حيث تم تشكيل فريق عمل استخباري وفني للتحري وجمع المعلومات عنه، وبعد إكمال جميع التحريات تم استحصال الموافقات الأصولية وبكمين محكم وبالجرم المشهود تم القبض على المتهم بصحبته أشخاص اثنين قالا إنهما حماية، ولدى التحقيق مع المتهمين الثلاثة اعترفوا صراحة قيامهم بانتحال أسماء ومناصب عدة شخصيات من أجل الحصول على مبالغ مالية، ليتم تدوين أقوالهم وإحالتهم للجهات المعنية استعدادا لمثولهم أمام القضاء لينالوا جزاءهم العادل.

يتبع ...