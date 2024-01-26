2024-01-26 15:36:47 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أعلن المدرب الألماني يورغن كلوب، اليوم الجمعة (26 كانون الثاني 2024)، رحيله عن فريق ليفربول في نهاية الموسم الحالي.

وقال كلوب، عبر موقع النادي الإنجليزي على الإنترنت، ان "الأمر هو أنني، كيف سأقولها، طاقتي تتراجع".

وأضاف المدرب المخضرم، "ليست لدي مشكلة الآن، بالتأكيد كنت أعرف منذ مدة طويلة أنني سأضطر لإعلان ذلك في مرحلة ما. لكني على ما يرام تماما الآن".

واضاف، "أعرف أنني لن أتمكن من الاستمرار في أداء الهمة إلى ما لا نهاية".

ونشر حساب ليفربول الرسمي بيانا رسميا، جاء فيه "أعلن يورغن كلوب قراره بالاستقالة من منصبه كمدير فني لفريق ليفربول في نهاية الموسم، بعد أن أبلغ ملاك النادي برغبته في ترك منصبه في الصيف".

وساهم كلوب في تحقيق الانجازات رفقة الريدز حيث قادهم لتحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد غياب دام لمدة 30 عاما، بالإضافة إلى تحقيق دوري أبطال أوروبا عام 2018.

كما توج أيضا بلقب كأس العالم للأندية، وكأس السوبر الأوروبي، ويصارع هذا الموسم من أجل تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وقرار رحيله بنهاية الموسم قد يكون الدافع القوي الذي سيحقق الفريق من أجله اللقب بالنهاية.

ويحتل الريدز صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 48 نقطة، ويأتي خلفه مانشستر سيتي برصيد 43 نقطة.

المصدر: روسيا اليوم



