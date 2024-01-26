2024-01-26 16:22:18 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة حماية الغابات والبيئة في إدارة كرميان ضمن إقليم كوردستان، يوم الجمعة، عن اعتقال 150 صياداً وحجز معداتهم خلال العام 2023 بسبب الأضرار بالبيئة والصيد الجائر.

وقال مدير إعلام المديرية، المقدم أكرم كامل صالح، لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز ودوريات شرطة الغابات اعتقلت الصيادين وصادرت أسلحتهم ومعدات الصيد لمخالفتهم قواعد الصيد، وتجاوزهم على البيئة وفقا للمواد القانونية الخاصة بحماية وتحسين البيئة".

وأشار إلى أن "أبرز الأسلحة هي الكلاشنكوف و(الكسرية) وزوارق ومولدات كهرباء ومفرقعات محرمة ومواد سامة تستخدم في الصيد، وفقا القوانين النافذة".

وأكد صالح "فرض غرامات مالية بحق المخالفين وصلت إلى مليونين و500 ألف دينار حسب المخالفات مع إلزامهم بتعهدات بعدم تكرار المخالفات والتجاوز على البيئة أو الإضرار بالثروة الحيوانية والسمكية".

وينص قانون حماية البيئة، على معاقبة المخالف للأحكام والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، بالحبس لمدة لا تقل عن شهر أو بغرامة لا تقل عن 150 ألف دينار ولا تزيد على 200 ألف دينار أو بكلتا العقوبتين.