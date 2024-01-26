وزير النقل يوجه بنقل العراقيين العالقين في السعودية

2024-01-26 16:30:09 - المصدر: واع

بغداد - واعوجّه وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، اليوم الجمعة، الخطوط الجوية العراقية، بإعادة المسافرين العراقيين العالقين في السعودية، بالتنسيق مع الجهات المعنية.وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "السعداوي وجّه الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، بإعادة المسافرين العراقيين العالقين في السعودية، بالتنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل إجراءات إعادتهم الى أرض الوطن، بما يضمن سلامتهم وكرامتهم".وشدد الوزير بحسب البيان" على ضرورة تكريس جميع الإمكانيات والطاقات والإسراع بتهيئة وتنظيم عملية إعادتهم بالتنسيق مع المكاتب الخارجية للخطوط".يذكر أنه" تم تعليق عودة عشرات العراقيين المسافرين الى المملكة العربية السعودية ضمن رحلات شركة فلاي بغداد، التي فرضت عليها وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات".